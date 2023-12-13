Пенсионерка попала в больницу с серьезными ожогами после того, как приняла ванну

В Зеленограде 83-летнюю женщину госпитализировали после того, как она искупалась в собственной ванне. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Прибывшие на место медики диагностировали ожоги разной степени 32% тела. Травмы зафиксировали на спине, ягодицах, голени и других частях тела.
Пенсионерку доставили в ожоговую реанимацию, где ей оказали необходимую помощь. Несмотря на это, женщину спасти не удалось.
На инцидент обратили внимание в правоохранительных органах. На данный момент проводится проверка. Специалистам предстоит выяснить все причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее в Ленобласти подростка госпитализировали после взрыва канистры с соляркой.