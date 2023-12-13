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Пенсионерка попала в больницу с серьезными ожогами после того, как приняла ванну

В Зеленограде 83-летняя пенсионерка обварилась кипятком в собственной ванне

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Depositphotos

В Зеленограде 83-летнюю женщину госпитализировали после того, как она искупалась в собственной ванне. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Прибывшие на место медики диагностировали ожоги разной степени 32% тела. Травмы зафиксировали на спине, ягодицах, голени и других частях тела.

Пенсионерку доставили в ожоговую реанимацию, где ей оказали необходимую помощь. Несмотря на это, женщину спасти не удалось.

На инцидент обратили внимание в правоохранительных органах. На данный момент проводится проверка. Специалистам предстоит выяснить все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее в Ленобласти подростка госпитализировали после взрыва канистры с соляркой.

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