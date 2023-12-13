На уроженку Донецка, которая выдала 15-летнюю дочь замуж за члена ИГИЛ*, завели новое дело

В Санкт-Петербурге на мать двоих детей возбудили еще одно уголовное дело о «публичной пропаганде терроризма». Об этом пишет «78».

По данным издания, Марианна Никонова родилась в Донецке, но впоследствии переехала в Петербург. Известно, что у женщины есть 12-летний сын и 15-летняя дочь, которую она выдала замуж за члена запрещенной группировки. Сын петербурженки оказался в тренировочном лагере для террористов, а ее саму еще в прошлом году начали проверять силовики.

Затем на женщину, которая поддерживала террористов в соцсетях, завели ряд уголовных дел об участии в террористической деятельности. К настоящему времени Никонова покинула Россию и уехала в Сирийскую арабскую республику, чтобы присоединиться к ИГИЛ (организация запрещена в России). Сейчас в РФ ей грозит судебное разбирательство и более 20 лет лишения свободы.

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