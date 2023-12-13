Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Еще одна группа россиян и членов их семей пересекли КПП «Рафах»

МЧС РФ: КПП «Рафах» пересекли еще 28 россиян и членов их семей

close
100%
Hatem Ali/AP

Еще 28 россиян и члены их семей пересекли КПП «Рафах» 13 декабря, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС РФ.

«На месте работы оперативного штаба МЧС России в Каире российские спасатели, психологи и врачи Минздрава РФ окажут им всю необходимую медицинскую и психологическую помощь», — сообщили в министерстве.

Также в пресс-службе отметили, что люди обеспечены едой и водой, им оформят необходимые документы.

В МЧС отметили, что с начала гуманитарной операции из зоны конфликта удалось эвакуировать более 1 тыс. человек.

Накануне сообщалось, что еще 22 россиянина пересекли КПП «Рафах».

11 декабря в МИД анонсировали завершение эвакуации граждан из сектора Газа. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что ведомство рассчитывает завершить массовую эвакуацию россиян из сектора Газа уже «на днях».

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами