Еще одна группа россиян и членов их семей пересекли КПП «Рафах»

Еще 28 россиян и члены их семей пересекли КПП «Рафах» 13 декабря, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС РФ.

«На месте работы оперативного штаба МЧС России в Каире российские спасатели, психологи и врачи Минздрава РФ окажут им всю необходимую медицинскую и психологическую помощь», — сообщили в министерстве.

Также в пресс-службе отметили, что люди обеспечены едой и водой, им оформят необходимые документы.

В МЧС отметили, что с начала гуманитарной операции из зоны конфликта удалось эвакуировать более 1 тыс. человек.

Накануне сообщалось, что еще 22 россиянина пересекли КПП «Рафах».

11 декабря в МИД анонсировали завершение эвакуации граждан из сектора Газа. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что ведомство рассчитывает завершить массовую эвакуацию россиян из сектора Газа уже «на днях».

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.