В Подмосковье глыба льда пробила окно и едва не травмировала двухлетнего ребенка

В Подмосковье глыба льда разбила окно. Об этом сообщает Telegram-канал «Подольск».

Инцидент произошел в Подольске, во время чистки крыши одного из домов от снега. Глыба пробила стекло и приземлилась недалеко от детской кровати с двухлетним ребенком.

Сообщается, что женщине обещали заменить стекло, но пока что этого не сделали.

Ранее в Новосибирске на ребенка упала сосулька с высоты четвертого этажа. После произошедшего крыши домов очистили, факт падения сосульки зафиксировали в отделении полиции. В прокуратуре по факту произошедшего организовали проверку.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин объяснил, что делать, если на машину упала наледь.