Экс-министр Абызов сказал последнее слово в суде

Экс-министр по вопросам Открытого правительства России Михаил Абызов, обвиняемый в создании преступного сообщества, выступил с последним словом в Преображенском суде Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

«Для меня сегодня, возможно, последний случай, чтобы сказать то, о чем я думал последние пять лет, о том, что прошли люди, которые сейчас со мной», — сказал бывший министр.

По словам Абызова, он примет любое решение суда, которое тот сочтет справедливым.

Также он заявил, что «изменился с тех пор», как был помещен в СИЗО.

«Я не испытывал такого страха. <…> Я сказал себе: «Миша, это теперь твоя жизнь и твой внутренний выбор, чем ее заполнять». Мы, действительно, меняемся в тюрьме со временем, я стал другим», — указал экс-министр.

В 2012–2018 годах Михаил Абызов занимал пост министра по вопросам Открытого правительства. Его задержали в 2019 году по обвинению в хищении и выводе крупных сумм за рубеж. Ему инкриминируется причастность к выводу из страны похищенных 4 млрд руб. В январе 2022 года Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении Абызова и еще 11 человек.

Ранее сообщалось, что Абызов выплатил более 20 миллиардов рублей по иску Генпрокуратуры России.