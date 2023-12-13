Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Дагестане юноша впал в кому после того, как решил справить нужду на стройке

В Дагестане юноша упал в шахту лифта на стройке, когда пошел справить нужду

close
100%
Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Дагестане молодой человек провалился в шахту лифта на стройке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Юноша отправился с друзьями-грузчиками доставлять мебель и, когда мужчины прибыли на адрес, остался в машине с еще одним молодым человеком.

В какой-то момент юноша решил справить нужду. Он отошел к стройке, которая находилась неподалеку. Так как на улице было темно, молодой человек споткнулся и упал в шахту лифта.

На территории стройки он находился около часа. В это время друзья не могли отыскать товарища из-за того, что мобильный телефон пострадавший оставил в машине.

В результате юношу нашли. У молодого человека диагностировали множественные травмы. На данный момент он находится в коме.

Ранее в Подмосковье двое мужчин сломали единственный лифт в подъезде и напали на лифтера.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами