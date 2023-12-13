В Дагестане юноша впал в кому после того, как решил справить нужду на стройке

В Дагестане молодой человек провалился в шахту лифта на стройке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Юноша отправился с друзьями-грузчиками доставлять мебель и, когда мужчины прибыли на адрес, остался в машине с еще одним молодым человеком.

В какой-то момент юноша решил справить нужду. Он отошел к стройке, которая находилась неподалеку. Так как на улице было темно, молодой человек споткнулся и упал в шахту лифта.

На территории стройки он находился около часа. В это время друзья не могли отыскать товарища из-за того, что мобильный телефон пострадавший оставил в машине.

В результате юношу нашли. У молодого человека диагностировали множественные травмы. На данный момент он находится в коме.

Ранее в Подмосковье двое мужчин сломали единственный лифт в подъезде и напали на лифтера.