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Вандалы обезглавили лошадь на барельефе «Парад Победы» на Красной площади

На Красной площади вандалы отпилили голову коня на барельефе «Парад Победы»

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Вандалы на Красной площади в Москве испортили барельеф «Парад Победы», отпилив голову коня, на котором изображен маршал К. К. Рокоссовский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Неизвестный в ночь на 12 декабря на Красной площади отпилил голову коня Рокоссовского на барельефе «Парад Победы», — отметил собеседник агентства.

По словам источника, после этого злоумышленник скрылся с места инцидента.

По его словам, в настоящее время правоохранительные органы по данному факту проводят проверку.

До этого сообщалось, что на московский Арбат вернули восстановленную скульптурную композицию «Принцесса Турандот».

11 сентября сообщалось, что сломавший «Принцессу Турандот» мужчина оказался актером.

1 октября стало известно, что вандалу, сломавшему фонтан «Принцесса Турандот», грозит уголовное дело.

Ранее директор Театра им. Вахтангова рассказал, как уберечь «Принцессу Турандот» от вандалов.

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