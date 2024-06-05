Уровень безработицы в России обновил исторический минимум

Уровень безработицы в России достиг рекордного минимума, составив 2,6%. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает РИА Новости.

По данным Росстата, в апреле 2024 года 1 млн 961 тыс. россиян в возрасте от 15 лет в соответствии с международной методологией квалифицировались как безработные. В результате уровень безработицы «составил 2,6% (без исключения сезонного фактора)».

Предыдущий исторический минимум был зафиксирован в марте 2024 года, когда безработица опустилась до 2,7%. На тот момент общая численность безработных в стране составляла 2,026 млн человек.

При этом в органах службы занятости населения к концу апреля состояли на учете около 400 тысяч граждан, нуждающихся в работе, из них около 300 тысяч получали пособие по безработице.

21 мая россиянам объяснили принцип расчета пособия по безработице. По словам аналитика Марии Лопатиной, размер пособия колеблется: в первые три месяца оно составляет 75% среднего заработка, а в последующие три месяца — 60%. Расчет производится на основе среднего заработка за 12 месяцев до потери работы при условии, что человек работал не менее 26 недель и вносил взносы в Социальный фонд России.

Ранее экономист Финогенова назвала три периода, входящие в стаж для пенсии.