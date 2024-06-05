Пермячка ушла от экс-мужа и детей и избила полицейского после просьб вернуться к семье

Жительница Пермского края напала на полицейских. Об этом сообщает управление ФССП по региону.

Инцидент произошел в селе Кочево. В полицию обратился бывший муж, с которым проживала женщина. Мужчина был обеспокоен тем, что дети уже длительное время не видели свою мать и сообщил правоохранителям адрес, где, вероятно, находится россиянка.

Выяснилось, что пьяная женщина находилась в указанном доме. Полицейские пытались уговорить россиянку вернуться домой, но она отказывалась. Среди гостей дома был иностранец, которого попросили предъявить документы. Это не понравилось женщине, и она заявила, что ее знакомый никуда не пойдет.

«Поняв, что участковый не намерен исполнять ее требования, женщина начала хватать его за руки и наносить удары в район груди и туловища», – поделились в ведомстве.

После этого правоохранители попытались словесно успокоить россиянку, но она пнула участкового и водителя служебной машины.

В действиях женщины усмотрели признаки применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Ее признали виновной и обязали выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее пьяный россиянин застрял в дренажной трубе, молил бога о помиловании и был спасен полицией.