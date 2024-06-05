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Ученые перечислили неочевидные ранние признаки рака крови

Daily Mail: кровоточивость десен может сигнализировать о лейкемии

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Depositphotos

По словам экспертов независимой организации по исследованию рака Cancer Research UK и национальной службы здравоохранения Великобритании, о лейкемии могут свидетельствовать кровоточивость десен, головные боли, необъяснимые синяки, лихорадка и боль в суставах. Об этом сообщает здание Daily Mail.

Специалисты объяснили, что постоянная усталость и головокружение — один из характерных и явных признаков лейкемии. Это группа клональных злокачественных заболеваний кроветворной системы, характеризующееся заменой здоровых лейкоцитов в крови измененными клетками. Другим распространенным симптомом лейкоза являются постоянные простуды и различные инфекции.

Ученые и врачи из Cancer Research UK предупредили, что лейкемия зачастую «маскируется» под другие патологии. Для нее характерны такие неочевидные симптомы, как кровоточивость десен, появление синяков на теле, боль в суставах, лихорадка, и ощущение кома в горле.

Отмечается, что необоснованные кровотечения, синяки или сыпь на коже являются результатом низкого количества тромбоцитов в крови. Это компоненты крови, обеспечивающие ее свертываемость. Вторичные инфекции обусловлены недостатком белых кровяных телец, а «ком в горле» — увеличением лимфатических узлов в области шеи.

Ранее препараты для похудения связали со снижением риска рака на 20-50%.

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