Президент Боливии прилетел в Санкт-Петербург

Президент Боливии Луис Арсе приземлился в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, он примет участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает РИА Новости.

Боливийский лидер будет находиться с официальным визитом в России 6-7 июня.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что лидер Боливии станет главным гостем ПМЭФ-2024. Он уточнил, что речь идет о пленарном заседании.

30 мая сообщалось, что и Боливия провели заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, на котором обсудили перспективы участия РФ в развитии газотранспортной системы латиноамериканской страны.

В середине мая президенты России и Боливии обсудили двусторонние отношения. Луис Арсе поздравил российского лидера и всех россиян с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее в Боливии приговорили бывшего посла США к 15 годам тюрьмы.