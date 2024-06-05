Бывший замглавы Росприроднадзора Долматов арестован по делу о мошенничестве

Преображенский суд Москвы арестовал бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Долматова по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал Долматову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 4 июля», — сказали в пресс-службе.

Уточняется, что он обвиняется в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и в злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК РФ).

До этого старшего брата главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере, он останется под стражей как минимум на два месяца. Калиматов-младший заявил, что «закон для всех одинаков». Он рассказал, что накануне встречался с президентом Владимиром Путиным, а также выразил надежду, что жители республики и парламент поддержат его на сентябрьских выборах главы региона.

Ранее главу «Империи сильнейших ведьм» обвинили в экстремизме.