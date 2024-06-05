Житель Башкирии выиграл 2,2 млн рублей, купив билет за 50 рублей

Житель Башкирии стал победителем лотереи. Об этом сообщает «Башинформ».

Россиянин стал обладателем суперприза – 2,2 миллионов рублей. Известно, что он купил билет за 50 рублей через приложение. Пока что победитель не обратился к организаторам за выигрышем. Не исключено, что он еще не знает о произошедшем.

До этого слесарь из Челябинской области поучаствовал в лотерее. В результате мужчина выиграл 607 миллионов рублей, после уплаты налога эта сумма снизилась до 516 миллионов. Перед розыгрышем он купил билет стоимостью 250 рублей.

Известно, что победитель живет в Магнитогорске и не думал, что сможет выиграть. По словам самого россиянина, это его «зарплата за 500 лет».

В беседе с журналистами он заявил, что часть суммы потратит на благотворительность и строительство загородного дома. Как распорядиться остальными средствами, он еще не решил.

Ранее россиянин купил лотерейный билет за 3,7 тысячи рублей и выиграл 1,2 млн рублей.