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Бизнесмен раскрыл стоимость замка Пугачевой: «Копейки»

Бизнесмен Ковалев признался, что может купить замок Пугачевой за 10 млн рублей

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Global Look Press/РИА «Новости»

Общественный деятель, бизнесмен Андрей Ковалев заявил, что Алле Пугачевой будет сложно продать замок в Грязи, поэтому придется занижать реальную стоимость. Его слова передает издание NEWS.ru.

«Эта вещь построена не для продажи, поэтому, продать ее будет [можно], скорее всего, по цене участка. Скорее всего, за копейки кто-то купит», — считает предприниматель.

По словам Ковалева, новый собственник мог бы сделать в замке музей. Он подчеркнул, что сам вряд ли бы приобрел недвижимость Примадонны.

«Но, конечно, если скажут: Андрей Аркадьевич, за 10 млн рублей купите? Куплю», — подчеркнул он.

В конце мая сообщалось, что внуку Пугачевой Никите Преснякову удалось продать дачу певицы. Речь шла о доме, который певица приобрела в 90-х годах в коттеджном поселке Малые Бережки на берегу Истринского водохранилища. Она называла участок своей «дачей». У имения есть причал и береговая линия, которые собственники арендуют у муниципалитета. Главный дом, площадь которого составляет 800 кв. м, записан на Преснякова-младшего, а земельный участок (70 соток) — на дочь артистки Кристину Орбакайте.

Недвижимость уже пытались продать в 2023 году, но тогда за него просили 225 млн рублей. В 2024-м стоимость снизили до 125 млн рублей.

Ранее продюсер раскрыл, сколько зарабатывала Пугачева за выступление.

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