Премьер Словакии рассказал, когда вернется к работе после покушения

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что намерен вернуться к исполнению своих обязанностей к концу июня — началу июля. Его слова передает ТАСС.

«Если процесс выздоровления пойдет оптимально, я постепенно смогу вернуться к работе к концу июня — началу июля», — заявил он.

Также Фицо рассказал, что не чувствует ненависти к совершившему на него покушение.

Кроме того, премьер Словакии заявил, что покушение нанесло серьезный ущерб его здоровью.

31 мая стало известно, что Фицо передвигается по дому на костылях.

Покушение на Роберта Фицо произошло 15 мая. Премьер общался со своими сторонниками на улице после заседания правительства. Цинтула пять раз выстрелил в политика из пистолета и был задержан. Фицо был ранен в грудь, бедро и живот, его на вертолете доставили в один из госпиталей в Братиславе.

Ранее на политика ультраправой партии Германии напали с ножом.