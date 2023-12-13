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В Москве впервые лишили гражданства РФ за преступление

В Москве впервые вынесено решение о прекращении гражданства РФ за преступления

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В Москве впервые было вынесено решение о прекращении гражданства РФ за преступление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

По информации ведомства, у двоих принятых в гражданство РФ приезжих изъяли российские паспорта. Причиной стал незаконный оборот наркотиков. У одного из мужчин были обнаружены и изъяты свертки с 19 граммами мефедрона. У другого мужчины был также обнаружен сверток с синтетическим наркотическим веществом.

Отмечается, что обоих мужчин привлекли к ответственности по части 2 статьи 228 УК РФ.

«В отношении данных мужчин вынесены решения о прекращении гражданства Российской Федерации. Действующие российские паспорта у них изъяты», — добавили в пресс-службе.

До этого ТАСС сообщал, что боксер из США Кевин Джонсон до конца 2023 года может получить российский паспорт. В марте 2023 года Кевин Джонсон обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой получить гражданство РФ.

Ранее россияне ответили, нужно ли запрещать релокантам работать в России.

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