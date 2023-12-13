Медики прокомментировали сообщения о массовом заболевании пневмонией школьников в Москве

В московском департаменте здравоохранения назвали недействительными сообщения о якобы массовых случаях заболевания скрытой пневмонией среди столичных школьников и воспитанников дошкольных групп. Заявление приводится в Telegram-канале «Московская медицина».

В депздраве уточнили, что доля пневмоний в общей заболеваемости среди детей не превышает показателей предыдущего сезона. Показатели стабильны, заметного роста госпитализации среди детей не наблюдается.

Также в департаменте уточнили, что доля детей с тяжелым течением от общего числа госпитализированных незначительная и не превышает прошлогодних значений за аналогичный период.

Медики заверили, что в настоящее время в Москве отмечается обычный вариант развития эпидемиологической обстановки, характерной для осенне-зимнего периода, уровень заболеваемости не превышает сезонных показателей.

В начале декабря Роспотребнадзор сообщил о появлении в России случаев микоплазменной инфекции. При это в ведомстве заявили, что тяжелых форм заболевания пока не наблюдалось.

Ранее инфекционист призвал ввести в Москве карантин из-за гриппа.