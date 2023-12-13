Инфекционист призвал ввести в Москве карантин из-за гриппа

Из-за резкого скачка заболеваемости гриппом в столичном регионе необходимо принять более жесткие меры, чем просто масочный режим, считает врач-инфекционист Евгений Тимаков. Он призвал хотя бы на неделю ввести карантин и дистанционное обучение, чтобы остановить процесс распространения заболевания.

«Есть резонность вводить не масочный режим, а карантин и дистанционное обучение хотя бы на неделю, чтобы прервать этот процесс. Потому что заболеваемость гриппом началась очень резко – буквально за несколько дней», — сказал инфекционист в эфире НСН.

В целом грипп протекает как обычно, осложнения с пневмонией происходят у непривитых, отметил Тимаков. Он подчеркнул, что вакцинация не всегда спасает от заражения, но помогает для предотвращения осложнений. Большинство заразившихся гриппом детей, по его словам, оказались непривиты, поэтому учащихся нужно перевести на дистант.

«Перевод на дистанционное обучение нужно сделать хотя бы на неделю, выявляя в классе грипп, можно заблокировать процесс, не дожидаясь, пока заболеет весь класс, — заявил Тимаков. — И делать это нужно при выявлении первого случая заболевания гриппом».

При выявлении заболевания в классе детей следует изолировать на 5-7 дней. Так как у гриппа короткий инкубационный период, то в долгой изоляции необходимости нет, добавил эксперт.

Напомним, Роспотребнадзор порекомендовал жителям Москвы носить маски в общественных местах, чтобы защититься от ОРВИ и гриппа. При этом в ведомстве отметили, что уровень заболеваемости находится в пределах нормы для текущего периода.

Инфекционист ранее рассказал россиянам, как не заболеть гриппом ОРВИ в преддверии Нового года.