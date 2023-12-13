Психолог рассказала, как взрослым справиться со страхом темноты

Взрослым людям, у которых сохранился страх темноты, важно понять, чего именно они боятся. Такой совет в беседе с Pravda.Ru дала психолог, эксперт онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» Маргарита Черных.

«Можно выписать на листок все варианты. Если страх связан с фантазиями, то можно подключить логику. Если страх темноты связан с общим тревожным фоном, важно работать с тревогой. Понять ее причины и, отыскав их, провести параллель с текущими обстоятельствами, оценить влияние тревоги на ощущение безопасности и текущую ситуацию — то, насколько тревога действительно отражает реальность. Порой за неосознанной тревогой может прятаться множество неконструктивных убеждений, ограничивающих наши поведенческие стратегии», — отмечает эксперт.

По ее словам, данный страх может указывать на то, что в детстве человеку не хватило защиты от значимых взрослых. Часто для того, чтобы он прошел, достаточно работы с психологом. Если же такой возможности нет, можно придумать себе вечерние ритуалы расслабления перед сном, отметила Черных. Так, подойдут вечерние прогулки, отключение гаджетов за пару часов до сна, медитация.

Психотерапевт, клинический психолог Евгений Гиберт до этого советовал создавать спокойную атмосферу перед сном и читать сказки или истории, в которых обсуждаются страх и смелость, чтобы помочь детям справиться со страхом темноты.

Ранее родителям рассказали, стоит ли обеспечивать ребенку полную темноту для сна.