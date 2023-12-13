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«Конец недели будет сложным»: циклон «Ваня» принесет в Москву потепление и влагу

Метеоролог Позднякова: у «Вани» черты южного циклона, он принесет в Москву тепло

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

На этой неделе в Москву придет циклон, который немецкие специалисты назвали «Ваня» (Vanja). В столице пройдут сильнейшие осадки, при этом повысится температура воздуха, а сам циклон будет «полон влаги», предупредила метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с телеканалом «360».

«Это такой циклон, который сформировался над Балканами. Он будет иметь все черты южного циклона, то есть он будет полон тепла и влаги, — отметила Позднякова. — Значит, выходя на нашу территорию через Молдавию, он принесет нам повышение температуры».

Температура воздуха при этом все равно останется чуть ниже климатической нормы – примерно на 2-3 градуса, однако в целом морозы начнут снижаться, считает метеоролог. С четверга, по ее прогнозу, циклон начнет «проявлять себя» сильным снегопадом, за 12 часов выпадет до трех сантиметров осадков.

«Но самая ненастная погода придется на пятницу. И ночью, и днем в пятницу будет сильный снег с метелью. Все это приведет к тому, что на дорогах образуются снежные заносы», — рассказала Позднякова, добавив, что такая погода будет сопровождаться порывами ветра до 14 м/с.

За три дня — среду, четверг и пятницу — в столичном регионе может выпасть где-то 60-70% от месячной нормы осадков, отметила метеоролог.

Напомним, москвичей предупреждают, что циклон «Ваня» принесет к концу рабочей недели в Москву полуметровые сугробы. В Росгидромете предсказали новый рекорд столицы по высоте снега с 1966 года.

Ранее синоптики рассказали, какой день станет самым снежным в столице за 60 лет из-за грядущего циклона.

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