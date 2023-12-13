Яйца из Азербайджана и Турции начнут поставлять в Россию в ближайшее время

В ближайшее время ожидаются первые поставки куриных яиц из Азербайджана и Турции в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства РФ.

«До конца текущей недели ожидаются первые поставки из Азербайджана, а в ближайшее время — из Турции. В результате уже в ближайший месяц прогнозируется стабилизация ценовой динамики», — говорится в сообщении ведомства.

Импорт яиц — один из методов борьбы с ростом цен на этот продукт: по данным Генпрокуратуры, за год стоимость яиц в среднем выросла на 40%. По факту инфляции началось расследование прокуратуры и Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Для стабилизации цен правительство обнулило ввозную пошлину на яйца и разрешило зарубежным компаниям поставить 1,2 млрд штук в Россию. Действовать мера будет с 1 января по 30 июня 2024 года. Кроме того, лицензию на поставки яиц выдали 21 турецкому предприятию.

Ранее в Госдуме назвали опасным допуск иностранных яиц на российский рынок.