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Яйца из Азербайджана и Турции начнут поставлять в Россию в ближайшее время

Минсельхоз РФ спрогнозировал стабилизацию цен на яйца в ближайший месяц

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Depositphotos

В ближайшее время ожидаются первые поставки куриных яиц из Азербайджана и Турции в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства РФ.

«До конца текущей недели ожидаются первые поставки из Азербайджана, а в ближайшее время — из Турции. В результате уже в ближайший месяц прогнозируется стабилизация ценовой динамики», — говорится в сообщении ведомства.

Импорт яиц — один из методов борьбы с ростом цен на этот продукт: по данным Генпрокуратуры, за год стоимость яиц в среднем выросла на 40%. По факту инфляции началось расследование прокуратуры и Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Для стабилизации цен правительство обнулило ввозную пошлину на яйца и разрешило зарубежным компаниям поставить 1,2 млрд штук в Россию. Действовать мера будет с 1 января по 30 июня 2024 года. Кроме того, лицензию на поставки яиц выдали 21 турецкому предприятию.

Ранее в Госдуме назвали опасным допуск иностранных яиц на российский рынок.

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