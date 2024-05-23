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Стало известно, как подобрать идеальный фитнес-клуб

Фитнес-тренеры посоветовали искать фитнес-клуб ближе к дому

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Depositphotos

Фитнес-тренеры сети DDX Fitness Дмитрий Щеблицкий и Алена Аверьянова рассказали, как подобрать идеальный фитнес-клуб. В разговоре с «Газетой.Ru» они указали на важность территориальной доступности клуба.

«Любой тренер вам скажет, что занятия в зале сами по себе — это лишь половина успеха. Необходимо и за его пределами поддерживать физическую активность. Например, ходить пешком, а не ездить на машине или в общественном транспорте, когда есть такая возможность.

Разумеется, вы не проделаете весь путь до дома или обратно пешком, если живете в мегаполисе, а ваши занятия проходят на другом конце города. Но если есть возможность выбрать клуб ближе к дому, то стоит это сделать», — подчеркнули эксперты.

Они также дали ряд советов, как сделать занятия максимально комфортными и выгодными финансово.

«Скидки, акции и другие выгодные предложения всегда были выходом для тех, кто не хочет или по каким-то причинам не может заплатить полную стоимость фитнес-занятий.

Как правило, в пиковые часы фитнес-центры ломятся от посетителей. В итоге в раздевалке не развернуться, в туалет и душевую — очередь, коврики разобраны, занимаясь, сложно не задеть соседа, и тренер не успевает следить за правильностью выполнения упражнений. По нашему опыту, лучшее время для фитнеса — это утро перед работой», — заключили тренеры.

Ранее в Москве завершились чемпионат и первенство России по фитнес-аэробике.

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