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Юрий Киселев и Mia Boyka впервые вышли в свет вместе

Расставшийся с Чеботиной певец Киселев вышел в свет с Mia Boyka

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Пресс-служба Юрий Киселева

Певец и предприниматель Юрий Киселев и поп-исполнительница Mia Boyka впервые появились в свете вместе после расставания Киселева с певицей Люсей Чеботиной. Пара появилась вместе на дорожке Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV.

Для ковровой дорожки Мия выбрала утонченное белое платье в пол с открытыми плечами и разрезами на животе. Юрий появился перед фотографами в пиджаке и рваных джинсах. Официально статус отношений пара не раскрывает, однако поклонники заподозрили, что артистку и бизнесмена связывают не только рабочие отношения.

Юрий Киселев и Mia Boyka также представили совместный трек на сцене музыкальной премии — песню «Не перестану верить в любовь», которую исполнили акробатический номер нависающих над сценой танцоров.

Весной 2024 года стало известно, что Mia Boyka разорвала контракт с продюсером Александром Тарасовым, более известным как T-Killah. Через несколько недель бизнесмен Юрий Киселев объявил, что подписал контракт с артисткой в лейбле Rocket Records и урегулировал конфликт с экс-продюсером исполнительницы.

Накануне Люся Чеботина заявила, что СМИ выдумывали конфликты в их романе с ЮрКиссом.

«Нельзя верить всему, что пишут в СМИ. Они переворачивали разные ситуации, придумывали конфликты, которых не было. После этого я четко дала себе понять, что СМИ доверять нельзя», — подчеркнула Чеботина.

Ранее Владимир Котт высказался об уехавших звездах.

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