Самолет с белорусами на борту выехал за пределы взлетной полосы в аэропорту РФ

В аэропорту Калуги частный самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы во время приземления. Об этом сообщил Telegram-канал Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Самолет сошел со взлетной полосы, получив повреждение. Никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Следственный комитет уже начал проверку по факту случившегося.

Журналист Евгений Серкин в своем Telegram-канале сообщил, что неудачное приземление произошло в 13:48 мск.

По данным Telegram-канала Mash, на борту самолета Л-145 амфибия из Могилева находились пилот, штурман и два пассажира, все они — граждане Белоруссии. Журналисты утверждают, что инцидент с воздушным судном, которое, по их версии повредило шасси и крыло, на два часа заблокировал работу аэропорта Калуги.

До этого самолет авиакомпании «Ямал», следовавший из Уфы в Ноябрьск совершил экстренную посадку в Тюмени.

Ранее в Японии самолет сел с убранными шасси.