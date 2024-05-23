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Politico узнал о реакции США на решение еще трех стран признать Палестину

Politico: Белый дом не увидел пользы в признании Палестины тремя странами

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Ron Edmonds/AP

Администрация президента США Джо Байдена не считает полезным признание государства Палестина со стороны Ирландии, Норвегии и Испании, однако относится к нему с пониманием. Об этом сообщает Politico со ссылкой на чиновников.

В публикации отмечается, что Вашингтон дал понять трем государствам, что признание палестинского государства не принесет пользы, а в администрации Байдена опасаются, что признание Палестины может укрепить вооруженную группировку ХАМАС.

Как отмечает издание со ссылкой на совет по нацбезопасности США, Вашингтон считает, что палестинское государство должно стать результатом переговоров, а не односторонних признаний.

До этого стало известно, что Португалия стремится признать Палестину суверенным государством после того, как удастся достичь консенсуса среди стран Европейского союза (ЕС) по этому вопросу.

Также палестинский посол в Австрии Салах Абдель Шафи заявил, что каждое новое признание Палестины как суверенной страны приближает ее к реализации плана о создании двух государств.

Ранее в сенате США предложили перестать финансировать ООН, если в организацию примут Палестину.

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