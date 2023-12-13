В Петербурге возбудили дело против экс-начальника миграционной службы

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления по вопросам миграции регионального управления МВД. Об этом сообщает Telegram-канал СУ СК РФ.

По информации Telegram-канала, мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий.

Отмечается, что с января 2020 года по январь 2023 года он незаконно содействовал в постановке на фиктивный миграционный учет иностранных граждан на территории города.

«На фиктивный миграционный учет был поставлен 16 251 иностранный гражданин, из которых 3 166 ранее привлекались к административной ответственности, 76 — привлекались к уголовной ответственности, в том числе за совершение тяжких и особо тяжких преступлений», — говорится в сообщении.

Сейчас по местам жительства мужчины проходят обыски. Также следственные мероприятия проводятся у его подчиненных, которые могли быть в курсе его деятельности.

До этого по делу о незаконной легализации 100 тыс. мигрантов в Санкт-Петербурге задержали бывшего начальника регионального управления по вопросам миграции.

Ранее исследователи ВШЭ выяснили, что для сохранения численности населения России может понадобиться от 390 тыс. до 1,1 млн мигрантов в год.