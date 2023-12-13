Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россияне ответили, нужно ли запрещать релокантам работать в России

«КП»: 64% россиян считают необходимым запретить релокантам работать в России

close
100%
Shutterstock

Большинство (64%) россиян выступили за то, чтобы в России ввели запрет на трудоустройство уехавших из страны граждан, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 6,2 тыс. человек.

8% респондентов предложили ввести ограничения только в отношении тех релокантов, которые теперь живут в недружественных странах. 11% ответили, что не видят необходимости в таких ограничениях, поскольку политику и экономику смешивать нельзя. Однако, по их мнению, для таких сотрудников можно ввести повышенный налог.

Еще 1% опрошенных считает, что ограничения можно не вводить в отношении релокантов, которые возвращаются в Россию хотя бы раз в полгода. 9% выступили против любых ограничений, потому что россияне, уехавшие в другую страну, не перестают быть гражданами России.

«Запрет на работу — это нарушение Конституции. Их (релокантов. — Прим. ред.) никто российского гражданства не лишил. Могут подавать в суд и защищать свои права. Законодательного запрета на выезд не было», — подчеркнула участница исследования.

Оставшиеся 7% затруднились ответить на вопрос.

Накануне представитель Минтруда Дмитрий Мыльников сказал, что ведомство считает недопустимым заключение трудового договора с работниками из-за границы. Сотрудничество с лицами, находящимися в зарубежных странах, по его словам, может осуществляться в рамках гражданско-правовых отношений. Он также пояснил, что выезд сотрудника за рубеж имеет значение для налогообложения, так как определяет его налоговое резидентство.

Ранее стало известно, почему россиянам-релокантам отказывают в работе.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами