Россияне ответили, нужно ли запрещать релокантам работать в России

Большинство (64%) россиян выступили за то, чтобы в России ввели запрет на трудоустройство уехавших из страны граждан, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 6,2 тыс. человек.

8% респондентов предложили ввести ограничения только в отношении тех релокантов, которые теперь живут в недружественных странах. 11% ответили, что не видят необходимости в таких ограничениях, поскольку политику и экономику смешивать нельзя. Однако, по их мнению, для таких сотрудников можно ввести повышенный налог.

Еще 1% опрошенных считает, что ограничения можно не вводить в отношении релокантов, которые возвращаются в Россию хотя бы раз в полгода. 9% выступили против любых ограничений, потому что россияне, уехавшие в другую страну, не перестают быть гражданами России.

«Запрет на работу — это нарушение Конституции. Их (релокантов. — Прим. ред.) никто российского гражданства не лишил. Могут подавать в суд и защищать свои права. Законодательного запрета на выезд не было», — подчеркнула участница исследования.

Оставшиеся 7% затруднились ответить на вопрос.

Накануне представитель Минтруда Дмитрий Мыльников сказал, что ведомство считает недопустимым заключение трудового договора с работниками из-за границы. Сотрудничество с лицами, находящимися в зарубежных странах, по его словам, может осуществляться в рамках гражданско-правовых отношений. Он также пояснил, что выезд сотрудника за рубеж имеет значение для налогообложения, так как определяет его налоговое резидентство.

Ранее стало известно, почему россиянам-релокантам отказывают в работе.