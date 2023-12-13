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В Ростовской области город Гуково остался без водоснабжения

Министр ЖКХ Сизиков: в Ростовской области город Гуково остался без водоснабжения

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Depositphotos

Министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков заявил, что город Гуково остался без водоснабжения из-за аварии на насосной станции. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В связи с аварийным отключением электроснабжения на насосной станции 5 подъема Гундорово-Гуковского водовода прекращено водоснабжение города», — пояснил Сиизиков

По его словам, в городе проживают более 60 тысяч человек. На место аварии выехала бригада ГУП РО «Управление развития систем водоснабжения». Сроки восстановления водоснабжения уточняются.

До этого в Липецкой области рухнула обросшая льдом водонапорная башня. Видео момента падения башни опубликовали очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел в селе Сенцово вечером 11 декабря. Из-за ремонтных работ под отключение водоснабжения попали дома на центральных улицах поселка, а также детский сад и школа.

Ранее в Саратове назвали сроки восстановления отопления в 140 домах после коммунальной аварии.

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