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Московские аэропорты задержали и отменили более 30 рейсов

Три аэропорта Москвы отменили и задержали не менее 38 рейсов

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Три аэропорта Москвы отменили и задержали не менее 38 рейсов в среду, 13 декабря. Данные о задержках и отменах указаны в »Яндекс. Расписании».

Согласно данным, в Шереметьево задержаны одиннадцать вылетов, а во Внуково были перенесены семь отправлений, а еще три рейса отменили.

В Домодедово сообщают об отмене четырех рейсов, еще тринадцать были задержаны. В данный момент информации о задержках или отмене рейсов в аэропорту Жуковский нет.

До этого на Ленинградско-Казанском центральном диаметре Москвы (МЦД-3, D3) увеличили интервалы движения из-за погодных условий.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что циклон «Ваня» (Vanja) придет в Москву к концу рабочей недели, из-за него высота сугробов в столице может вырасти до полуметра.

Ранее в Дагестане впервые за четыре года выпал летний снег.

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