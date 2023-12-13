Московские аэропорты задержали и отменили более 30 рейсов

Три аэропорта Москвы отменили и задержали не менее 38 рейсов в среду, 13 декабря. Данные о задержках и отменах указаны в »Яндекс. Расписании».

Согласно данным, в Шереметьево задержаны одиннадцать вылетов, а во Внуково были перенесены семь отправлений, а еще три рейса отменили.

В Домодедово сообщают об отмене четырех рейсов, еще тринадцать были задержаны. В данный момент информации о задержках или отмене рейсов в аэропорту Жуковский нет.

До этого на Ленинградско-Казанском центральном диаметре Москвы (МЦД-3, D3) увеличили интервалы движения из-за погодных условий.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что циклон «Ваня» (Vanja) придет в Москву к концу рабочей недели, из-за него высота сугробов в столице может вырасти до полуметра.

Ранее в Дагестане впервые за четыре года выпал летний снег.