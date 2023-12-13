В США заявили о возросшей угрозе насилия в праздники из-за конфликта Израиля и ХАМАС

В Федеральном бюро расследований (ФБР) США совместно с министерством внутренней безопасности (МВБ) и национальным центром кибербезопасности заявили, что в США на праздники может возрасти угроза насилия из-за конфликта Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС.

«Сохраняющаяся напряженность, связанная с конфликтом Израиля и ХАМАС ... повышает угрозу насилия со стороны одиночных субъектов, направленного на крупные публичные собрания в зимний период», — говорится в заявлении.

Отмечается, что это касается праздничных новогодних и религиозных мероприятий. Такие мероприятия могут стать мишенью для тех, кто настроен «на насилие в отношении еврейской, христианской, мусульманской и арабской общин».

До этого газета Times of Israel писала, что представитель Палестинской автономии в ООН отметил, что подавляющее большинство голосов, поддержавших гуманитарное прекращение огня в секторе Газа, стало «историческим днем».

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.