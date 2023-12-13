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В Москве ожидаются облачная погода и до 7 градусов мороза

Гидрометцентр спрогнозировал облачную погоду и до 7 градусов мороза в Москве

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Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

По прогнозу Гидрометцентра России, в среду в Москве ожидается облачная погода со снегом и гололедицей. Температура воздуха достигнет -7 градусов.

В течение дня столбики термометров будут показывать от 5 до 7 градусов мороза, а ночью на четверг ожидается еще большее похолодание до минус 10 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит примерно 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться от минус 9 до минус 4 градусов, а ночью на четверг ожидается еще большее похолодание до минус 12 градусов.

Ранее Вильфанд заявил, что воздух в Москве в воскресенье, 17 декабря, прогреется до плюсовой температуры.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что циклон «Ваня» придет в Москву к концу рабочей недели и принесет сугробы до полуметра.

При этом рекордные по высоте сугробы не растают и сохранятся до Нового года.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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