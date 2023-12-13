В столице Болгарии приступили к сносу памятника советским солдатам

Рабочие приступили к демонтажу памятника советским воинам в Софии, в первую очередь срезав руку солдата с пистолетом-пулеметом ППШ. Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ).

Несколько дней назад глава администрации Софийской области Болгарии Вяра Тодева распорядилась демонтировать памятник. Причиной послужило его аварийное состояние.

Позже вокруг памятника установили строительные леса, БНТ опубликовало фотографии с места событий. В частности, на кадрах видно срезанную руку советского воина с пистолетом-пулеметом ППШ. Она является самой высокой частью скульптурной композиции, при этом на снимке ее опускают на землю при помощи строительного крана.

Согласно информации журналистов, для демонтажа рабочие использовали шлифовальный диск. Ожидается, что после завершения работ самые высокие бронзовые скульптуры будут отправлены на реставрацию и затем переданы в местный Музей социалистического искусства.

Утром 12 декабря в Софии начались работы по демонтажу памятника советским солдатам. По данным БНТ, власти города распорядились отправить скульптуры на реставрацию впервые за 70 лет.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ высказались о сносе памятника воинам-освободителям в столице Болгарии.