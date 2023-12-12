За торговлю с Россией санкционными товарами предложили сажать в тюрьму

Совет Евросоюза (ЕС) и Европейский парламент завершили переговоры по закону ЕС, который вводит уголовные наказания за нарушение санкций. Об этом сообщается в заявлении на сайте Совета ЕС.

В документе говорится, что максимальное наказание за подобные правонарушения может составить не менее пяти лет лишения свободы.

«Государства-члены должны обеспечить, чтобы преступления, определенные в этой директиве, наказывались максимальным наказанием в виде тюремного заключения не менее одного года или не менее пяти лет тюремного заключения, в зависимости от преступления», – говорится в тексте.

В заявлении также указано, что отдельные члены ЕС могут применять более строгие наказания.

Авторы инициативы отмечают, что ужесточение наказания за нарушение санкций приобретает особое значение в контексте действий России против Украины.

8 декабря сообщалось, что Европейский союз завершил подготовку 12-го пакета антироссийских санкций, который также включает в себя запрет на импорт алмазов из РФ в страны «Большой семерки» (G7).

Ранее в Британии заявили, что оставят введенные против РФ санкции в силе даже после окончания конфликта на Украине.