Россиян разрешили прививать обновленным «Спутником лайт»

Первые две серии обновленной вакцины «Спутник лайт» ввели в гражданский оборот. Об этом сообщили в Telegram-канале Росздравнадзора.

«Росздравнадзор выдал разрешение на ввод в гражданский оборот двух серий вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник лайт» с новым составом производства ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России», — говорится в сообщении.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург сообщал, что клинические исследования актуализированного «Спутника лайт» завершились.

По его словам, эффективность этого вакцинного препарата близка к 100%. Объем первой партии составит 135 тыс. доз.

До этого бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко отмечал, что в России продолжает расти количество заболевших COVID-19, однако оснований для введения ограничений нет.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что привился «Спутником Лайт» в качестве бустерной дозы.