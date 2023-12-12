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Россиян разрешили прививать обновленным «Спутником лайт»

Росздравнадзор: первые две серии обновленного «Спутник лайт» запустили в оборот

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Российский фонд прямых инвестиций/РИА «Новости»

Первые две серии обновленной вакцины «Спутник лайт» ввели в гражданский оборот. Об этом сообщили в Telegram-канале Росздравнадзора.

«Росздравнадзор выдал разрешение на ввод в гражданский оборот двух серий вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник лайт» с новым составом производства ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России», — говорится в сообщении.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург сообщал, что клинические исследования актуализированного «Спутника лайт» завершились.

По его словам, эффективность этого вакцинного препарата близка к 100%. Объем первой партии составит 135 тыс. доз.

До этого бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко отмечал, что в России продолжает расти количество заболевших COVID-19, однако оснований для введения ограничений нет.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что привился «Спутником Лайт» в качестве бустерной дозы.

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