В Верховном суде предложили политикам подумать об изменении Конституции

Принимать решения о поправках в Конституцию должны политики. Об этом заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин во время встречи судей КС РФ с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

«Конечно, задача политиков, законодателей — смотреть и думать, что поправить в Конституции. Может быть, наступают времена, когда нужно изменить Конституцию», – сказал Зорькин.

Он отметил, что последнее время с экранов телевизоров часто можно услышать призывы к изменению основного закона. По его словам, нужно не забывать что серьезные изменения в Конституцию были внесены в 2020 году.



«Я бы подчеркнул, что задача заключается в том, чтобы оптимизировать, реализовать положения Конституции. В ней богатый конституционный потенциал», — резюмировал председатель Конституционного суда.

До этого президент Путин отметил, что обновленная Конституция России работает и стабилизирует государство.

В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности России, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что Россия пока не нуждается в принятии новой Конституции.

Ранее в Госдуме предложили сделать День Конституции выходным.