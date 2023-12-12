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Автоэксперты заявили о снижении цен на автомобили на фоне обрушения продаж

Автоэксперт Хайцеэр: дилеры делают скидки на автомобили до 300 тыс. рублей

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Maxim Zmeyev/Reuters

На фоне обрушения продаж автомобилей на 20-30% дилеры вынуждены делать существенные скидки – до 300 тыс. рублей – для поддержания спроса, заявил вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр. Главная причина, по которой россияне перестали покупать машины, заключается в сильно подорожании автокредитов, объяснил он в беседе с НСН.

Большинство россиян обычно приобретают автомобили в кредит. На сегодняшний день процент займа так вырос, что жители вынуждены выбирать машину классом ниже, подержанное авто или вовсе отказываться от покупки, считает Хайцеэр.

«Сегодня у людей просто недостаточно средств для покупки авто. Надо также отметить, что особо не происходит обновление модельного ряда китайских авто», – пояснил он.

В результате склады автодилеров оказались «забитыми» из-за обрушения продаж на 20-30%, что провоцирует падение цен, добавил автоэксперт.

«Мы видим, что машины дешевеют, у нас есть предложения, которых раньше не было. Сейчас скидки 100-300 тысяч рублей, лишь бы люди приобретали машины. Это для нас новинка, мы отвыкли от дисконта уже», – заявил он.

Напомним, в «Автостате» сообщали, что запас нераспроданных машин на складах российских автодилеров достиг 175 тысяч единиц. При этом отмечается, что цены на автомобили с начала 2023 года неуклонно росли.

Ранее специалисты объяснили причины снижения цен на китайские автомобили.

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