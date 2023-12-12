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В России поддержали идею выдавать «Пушкинские карты» многодетным семьям

Депутат Бессараб: «Пушкинские карты» помогут многодетным семьям в развитии детей

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Действие «Пушкинской карты» следует распространить на многодетные семьи. С таким предложением согласилась депутат Госдумы Светлана Бессараб. В беседе с RT она назвала такую идею стоящей, отметив, что это поможет семьям без больших затрат культурно развивать детей.

«Это поможет семьям решить определенные проблемы. Поможет развивать ребятишек, при этом не тратя дополнительные средства», — заявила депутат.

Культурное развитие детей имеет особое значение, но в семьях, особенно многодетных, у родителей часто «не доходят» до этого руки, подчеркнула она, поддержав инициативу.

Накануне сообщалось, что Госдума рекомендовала распространить действие «Пушкинской карты» на многодетные семьи.

Напомним, также в Минпросвещения поддержали создание аналога «Пушкинской карты» для педагогов. Ввести так называемы «учительский билет», который позволит учителям бесплатно посещать культурные мероприятия с учениками, предложила депутат Яна Лантратова.

В Минкульте ранее ответили на слухи о сокращении программы «Пушкинской карты».

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