Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

SHAMAN, Гергиев и Михалков могут стать доверенными лицами Путина

РБК: доверенными лицами Путина могут стать SHAMAN, Михалков и Гергиев

close
100%
РИА Новости

Почти половину списка доверенных лиц Владимира Путина составят новые лица, если сравнивать со списком президентской кампании 2018 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

По данным издания, доверенными лицами могут стать представители фонда «Защитники Отечества» и Комитета семей воинов Отечества, а также участники волонтерских организаций. Войдут в список и деятели культуры. Ожидается, что среди них будут певец SHAMAN (Ярослав Дронов), режиссер Никита Михалков, гендиректор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев, актеры Сергей Безруков и Михаил Боярский, а также некоторые другие представители сферы искусства.

Участники инициативной группы по выдвижению Путина на пост президента также могут пополнить список доверенных лиц. В состав группы входят спикер парламента ДНР, командир батальона «Спарта» Артем Жога, шахматист Сергей Карякин, певица Полина Гагарина и другие известные личности.

8 декабря Владимир Путин фактически объявил о намерении баллотироваться в президенты России. Его решение поддержал ряд государственных деятелей, включая замглавы Совбеза Дмитрия Медведева.

Ранее политолог назвал Путина гарантом безопасного будущего.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами