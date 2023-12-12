Тайваньский пилот хотел перебежать в Китай на военном вертолете

Офицер Вооруженных сил Тайваня планировал перебежать в Китай на армейском вертолете CH-47 Chinook американского производства, его обвинили в намерении угнать воздушное судно и посадить его на авианосце ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом пишет газета South China Morning Post, ссылаясь на пресс-службу суда.

В обвинительном заключении указывается, что мужчина согласился на предложение «китайской разведки» дезертировать и доставить CH-47 на авианосец НОАК во время военных учений за $15 млн.

«Пилота арестовали по подозрению в шпионаже», — заключается в статье.

В ноябре стало известно о переходе пилота Вооруженных сил Украины на российскую сторону. По неофициальным данным он прилетел на угнанном самолете Су-27. По информации министра информации Донецкой народной республики Даниила Безсонова, летчик тайно сотрудничал с ВС России еще с начала спецоперации. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США арестовали пассажира самолета, вышедшего на крыло через аварийный выход.