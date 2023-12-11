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Площадь пожара на складе в Оренбургской области выросла

МЧС: до 3 600 кв. м увеличилась площадь пожара на складе в Оренбургской области

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Depositphotos

Площадь пожара на складе с зерном в Оренбургской области увеличилась до 3 600 кв. м, передает ТАСС, ссылаясь на МЧС России.

«По уточненной информации, в поселке Красноярском горит одноэтажный склад на территории фермерского хозяйства. Площадь пожара — 3 600 квадратных метров», — заявили в ведомстве.

Вечером 11 декабря сообщалось, что в поселке Красноярском Оренбургской области загорелся склад на площади более 3000 кв. м.

9 декабря певица Наталья Штурм сообщила, что в ее квартире случился пожар. Возгорание произошло в новостройке в районе Ильинские Луга в Москве. Штурм отметила, что пожар возник утром из-за замыкания проводки. На тот момент певица и члены ее семьи спали. Все проснулись от задымления кухни.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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