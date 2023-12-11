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В Красноярском крае онкологи прооперировали 67-летнего мужчину с раком полового члена

Под Красноярском хирурги прооперировали пенсионера с раком полового органа

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В Красноярском крае врачи прооперировали 67-летнего пенсионера с редким типом рака. Об этом сообщает Минздрав региона.

В онкодиспансер края поступил мужчина, которому диагностировали рак полового органа. Чтобы вылечить пациента, медики впервые применили новый для себя тип операции – эндовидеохирургическую пахово-бедренную лимфаденэктомию с двух сторон. Такое вмешательство сокращает время заживления и снижает риски нежелательных последствий.

Манипуляция длилась более часа. На данный момент пациент чувствует себя удовлетворительно. Через несколько недель пенсионер вернется к привычному образу жизни.
По словам специалистов, рак полового органа встречается достаточно редко. В среднем в год врачи региона ставят такой диагноз 18 пациентам.

Ранее в Москве мужчине ампутировали половой орган после шутки возлюбленной.

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