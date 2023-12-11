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Мизулина нашла стримеров, собирающих деньги ВСУ

Мизулина заявила об обнаружении 33 собирающих деньги ВСУ стримеров

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Илья Питалев/РИА Новости

Директор Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина сообщила, что ее организация выявила несколько десятков стримеров, которые собирают пожертвования с россиян на финансирование вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом общественный деятель рассказала в своем Telegram-канале.

«Обнаружили 33 аккаунта стримеров, которые собирают донаты с российских пользователей на финансирование ВСУ. Готовим обращение в Генеральную прокуратуру», — написала Мизулина.

Она напомнила, что в России не так давно приняли закон о блокировке подобных ресурсов на территории РФ.

До этого сообщалось об иске к Мизулиной, который подал рэпер Егор Крид. Ему не понравилось, что Мизулина назвала его «главным скамером страны» (интернет-мошенником) из-за рекламы онлайн-казино на стримах. Крид подал заявление с требованием о защите чести и достоинства на миллион рублей.

Ранее певица Вика Цыганова пожалела блогера Даню Милохина, уехавшего из страны.

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