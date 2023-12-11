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В Днепре произошли взрывы

«Общественное» сообщило о взрывах в Днепре

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Shutterstock

Взрывы зафиксировали в украинском городе Днепре (ранее — Днепропетровск). Об этом сообщило издание «Общественное».

«В Днепропетровске слышны звуки взрывов», — уточнили в сообщении телеканала.

Других подробностей происшествия в публикации не приводится. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сейчас Днепропетровская и Николаевская области находятся в красной зоне, здесь звучит воздушная тревога.

11 декабря в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины произошли взрывы. До этого сообщалось о нескольких взрывах в Киеве. В городе включились сирены воздушной тревоги. Они также сработали по всей Киевской области.

До этого на Украине раскритиковали отправку ВСУ через Днепр. По мнению обозревателя одесской газеты «Думская» Николая Ларина, солдаты переправляются через реку на подручных средствах, и российские силы ликвидируют их еще на подходе к берегу.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

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