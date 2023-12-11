Россияне ответили, с кем оставляют домашних животных во время отпуска

Большинство (58%) россиян во время отпуска оставляют своих животных дома и просят соседей присмотреть за ними, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 4,4 тыс. человек.

«У меня кошка всегда остается одна дома, а соседи иногда заходят ее повеселить», — поделилась респондентка.

По словам 18% участников опроса, за их животными в период отсутствия присматривают родные и знакомые. Еще 14% ответили, что возят своих питомцев с собой.

Только 5% опрошенных россиян пользуются услугами профессионалов. Из низ 3% — отдают животных в зоогостиницы, 2% — нанимают зооняню. Оставшиеся 5% выбрали вариант «другое». Они отметили, что из-за животных отказывают себе в отпусках и поездках.

«Никуда не езжу из-за своей собаки. Не могу ее оставить, она страдать будет», — рассказала респондентка.

Исследование ОК и «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что собаки оказались самыми популярными домашними животными у россиян с начала 2023 года. Вторыми стали кошки, третьими — птицы.

Ранее генетики раскрыли новые тайны эволюции кошек.