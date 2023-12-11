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Путин поручил разобраться с домами, которые «заваливаются набок» в Архангельске

Президент РФ Путин обратил внимание на покосившиеся дома в Архангельске

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Сергей Гунеев/РИА Новости

В Архангельске необходимо оперативно решить проблему с ветхим жильем. Об этом во время совещания заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что в регионе некоторые дома «заваливаются набок».

«Здесь я попрошу и <…> обратить на это внимание — и как первоочередную задачу это решать», — сказал Путин.

До этого стало известно, что Путин посетит Архангельск и Северодвинск, где находится крупнейший судостроительный комплекс России — «Севмаш», и примет участие в церемонии поднятия флагов на атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III». Она ознаменует принятие судов в состав Военно-морского флота. Это первая региональная поездка Путина и первое публичное мероприятие после объявления о его участии в президентских выборах 2024 года.

На церемонии президент РФ заявил, что для усиления Военно-морской мощи России в ближайшие годы на воду спустят три стратегических ракетоносца. Он отметил, что боеготовность качественно укрепят в Арктике, на Дальнем Востоке и в других регионах.

Ранее Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.

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