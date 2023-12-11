Подросток попал в больницу с ранением глаза и контузией после своего дня рождения

Подросток получил травму глаза, играя в страйкбол в Курортном районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает издание «Фонтанка.ру».

Инцидент произошел 10 декабря во время праздника по случаю дня рождения подростка. Именинник отмечал свое 16-летие на полигоне для игры в страйкбол на Нагорной улице в поселке Репино. Туда же была вызвана скорая помощь, которая доставила потерпевшего в детскую больницу имени Раухфуса.

У пациента диагностировали контузию тяжелой степени и проникающее ранение глаза. Причиной травмы юноша назвал прилетевшую в лицо пластиковую пульку. Состояние пострадавшего, по имеющейся информации, оценивается как среднетяжелое.

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