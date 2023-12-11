Около 25 кемеровских учителей получат пособие в размере 1 млн рублей

25 кемеровских учителей получат пособие в размере 1 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр администрации Кемеровской области.

Также центр сообщил о выдаче бесплатных путевок в оздоровительно-образовательный центр 1,1 тыс. детей педагогов.

До этого правительство РФ выделило почти 90 млрд рублей для выплат единого пособия на рождение и воспитание ребенка.

Деньги выделят из резервного фонда правительства. Как пояснили в пресс-службе, решение о дополнительном финансировании связано с увеличением числа получателей этой меры поддержки. Поэтому выделенные деньги помогут предоставить пособие более 10 млн детей, подчеркнул кабмин.

23 ноября депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили выплачивать каждой россиянке, родившей до 25 лет, пособие в 200 тыс. рублей.

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.