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Названы вредные для детей вещества, которые есть дома у каждого

В Гарварде назвали вредные для детей вещества, которые есть дома у каждого

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Shutterstock

Ученые из Гарвардского института здравоохранения Пилигрим (Harvard Pilgrim Health Care) выяснили, что ПФАС — вещества, которые воздействуют на плод во время беременности, увеличивают риск развития у ребенка ожирения. Об этом сообщает «Ридус» со ссылкой на результаты исследования.

Отмечается, что группа синтетических веществ ПФАС широко используется в промышленности из-за водоотталкивающих и антипригарных свойств. Их добавляют в покрытия для посуды, ткани, из которых производится одежда, а также в бумажную упаковку для пищевых продуктов. ПФАС, по данным исследователей, медленно разрушается и накапливается в организме.

В исследовании приняли участие 545 пар мать-ребенок. Сперва анализы крови брали у матерей во время беременности, затем, спустя два десятилетия у повзрослевших детей. У молодых людей, на которых в утробе воздействовали высокие уровни ПФАС (судя по анализам материнской крови), наблюдалось резкое увеличение индекса массы тела, начиная примерно с 9—11 лет.

До этого ученые из Университета Пердью (США) выяснили, что легкоиспаряющиеся средства для волос потенциально могут привести к проблемам со здоровьем. Исследователи изучили выбросы силоксанов, разглаживающих волосы, и других летучих органических соединений (ЛОС).

Эксперимент показал, что потенциально человек может вдыхать до 20 мг вредных веществ в день. Ученые в ближайшее время планируют выяснить, с какими именно негативными последствиями могут столкнуться пользователи средств для укладки волос.

Ранее выяснилось, что бытовая химия вызывает задержку развития подростков.

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