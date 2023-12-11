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Британка рассказала, что у нее аллергия на смех и слезы

Mirror: британка с аллергией на смех и слезы рассказала о своем состоянии

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Жительница Англии рассказала, что у нее аллергия на смех и слезы, пишет Mirror. Впрочем, это не полный список причин, по которым кожа женщины покрывается волдырями и «горит огнем».

Как рассказала 20-летняя Бет Цангаридес, у нее аллергия «на саму себя». По словам британки, смех, слезы и даже запах специй могут вызвать у нее анафилактический шок, ожоги и шелушение кожи. Женщина добавила, что живет с этим состоянием с 15 лет, и это сбивает с толку врачей, которые называют ее «медицинской загадкой».

«Они не понимают, как тело может делать что-то подобное», — разводит руками Цангаридес.

Кроме того, у Бет есть проблемы с мобильностью, иногда у нее случаются обмороки или припадки. Из-за этого она не может устроиться на работу. В 18 лет британке диагностировали синдром постуральной тахикардии, чтобы начать хоть какое-то лечение.

«Смеюсь ли я слишком много, плачу или испытываю эмоции, моя кожа может начать гореть. Такое ощущение, будто меня сжигают заживо, это мучительно», — жалуется она.

Кроме того, из-за проблем с кожей у Цангаридес не было друзей в школе. Женщина считает, что этот факт негативно сказался на ее самооценке в юном возрасте. По воспоминаниям Бет, одноклассники дразнили ее и называли неприятными словами.

Бет все еще проходит лечение и надеется, что ее состояние улучшится. Она также поблагодарила свою подругу, которая оказывает ей всяческую поддержку, как моральную, так и финансовую.

Ранее сообщалось, что лекарство против аллергии помогло пациенту избавиться от рака легкого.

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