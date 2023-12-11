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У пассажира остановилось сердце на борту самолета летевшего из Москвы

Тюменские врачи спасли пассажира с остановкой сердца на борту самолета

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Depositphotos

Во время авиарейса МоскваТюмень одному из пассажиров понадобилась экстренная медицинская помощь, у мужчины начались проблемы с дыханием и произошла остановка сердца. Об этом сообщает минздрав Тюменской области в Telegram-канале.

Инцидент на борту воздушного судна произошел во время полета из Москвы в Тюмень 9 декабря. Самолет находился на большой высоте, когда одному из пассажиров внезапно стало плохо.

Мужчина пожаловался на удушье, затем у него остановилось сердце. На борту самолета оказались два тюменских медика — сердечно-сосудистый хирург Областной клинической больницы Руслан Абдуллаев и его коллега врач- кардиолог Ирина Жилинская.

Доктора оказали пассажиру первую помощь и провели непрямой массаж сердца, пассажир пришел в себя. Борт запросил посадку в Казани, где мужчину встречала бригада скорой помощи.

Ранее в следовавшем из Сочи в Петербург самолете три медика спасли девушку.

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